Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Мюнхен, 3 июля. Сборная Италии оказалась сильнее Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Подопечные тренера Роберто Манчини победили со счетом 2:1.

В четвертьфинальном матче на Евро-2020 встретились два фаворита турнира — Италия и Бельгия. Учитывая подбор игроков и игровые стили национальных команд, стоило ожидать открытый футбол с обилием голов. Именно это зрители и получили.

Всего через 13 минут после начала встречи был забит первый гол. Его автором стал защитник Леонардо Бонуччи. Однако арбитр отменил мяч из-за оффсайда.

Обе команды сохранили активный темп, регулярно проверяя вратарей на бдительность. На 31 минуте «Скуадра Адзурра» вновь забила мяч, но теперь благодаря прорыву полузащитника Николо Бареллы. Однако итальянцы на этом решили не останавливаться. Вместо игры от обороны они продолжили атаковать, что привело ко второму голу на 44-й минуте. Его забил нападающий Лоренцо Инсинье дальним закрученным ударом из-за пределов штрафной площадки.

Такой отрыв уже намекал на отсутствие интриги, но всего через минуту после забитого мяча судья назначил пенальти в пользу Бельгии. Жереми Доку прорывался в штрафную через левый фланг, но был сбит. Нападающий Ромелу Лукаку уверенно пробил по центру с точки, после чего рефери отправил команды на перерыв.

Вторая половина встречи сохранила общий темп игры. Команды продолжали играть от ворот до ворот, однако опасные удары не приводили к изменению счета на табло. Большую часть времени мяч у себя держала Италия. Бельгия отвечала редкими выпадами и навесами на Ромелу Лукаку.

Под конец матча бельгийцы пробовали забить второй гол и перевести противостояние в овертаймы. Однако Роберто Манчини своими заменами усилил оборонительную часть своей команды, что помогло сохранить минимальное преимущество.

Ранее стало известно, что сборная Испании обыграла Швейцарию в серии послематчевых пенальти и стала первым полуфиналистом Евро-2020.