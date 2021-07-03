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Европе указали на провал после отказа приглашать Путина на саммит в Брюсселе
Политика
Европе указали на провал после отказа приглашать Путина на саммит в Брюсселе
pixabay.com

Брюссель, 3 июля. Решение Европейского союза отказаться от инициативы Германии и Франции по совместному саммиту с Россией является очередным бесславным провалом объединения.

Такого мнения придерживается президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres) Кристоф Ляйтль. По словам эксперта, соответствующее решение Европа приняла по понятным с исторической точки зрения причинам. Что касается политики ЕС в отношении России в целом, то она только усугубляет имеющиеся проблемы международного характера.

«Нельзя быть согласным со всем, что сейчас происходит в российской политике. Но отказ от диалога из-за этого это абсолютно не решение», подчеркнул Ляйтль.

Инициатором возобновления диалога ЕС с Россией стала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что считает необходимым пригласить главу России Владимира Путина на саммит Европейского союза, который прошел 24 июня в бельгийском Брюсселе. Меркель поддержал ее коллега из Франции Эммануэль Макрон, однако лидеры других европейских государства и правительств союза ответили отказом.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц поддержал предложение Меркель пригласить Путина на европейский саммит.

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