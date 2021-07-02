Мэра Кисловодска стали выводить из искусственной комы

Москва, 2 июля. Глава Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката, в результате чего его ввели в искусственную кому.

Курбатов упал с электросамоката 12 июня. Мэр Кисловодска в результате происшествия находился в тяжелом состоянии. Врачи сделали операцию и ввели его в искусственную кому, а также доставили в Москву.

Александр Курбатов проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Отмечается, что организм главы Кисловодска в положительном ключе реагирует на лечение, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сразу три человека на электросамокатах устроили аварию. Происшествие произошло в Астрахани на площади Ленина.