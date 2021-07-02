Правительство России пополнило список запрещенных украинских продуктов

Москва, 2 июля. Российское правительство запретило ввоз еще ряда продуктов из Украины.

Москва пополнила список запрещенных украинских продуктов. С 28 июня 2021 года с территории Украины запрещено ввозить макароны, сахар, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов, приправы и вкусовые добавки, супы и готовые бульоны, минеральную воду, заготовки для супов, газированную воду, мороженое, пищевой лед, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие, сообщается на портале правовой информации.

Консервы, ракообразные моллюски, ячмень, пальмовое масло, продукты для кормления животных и жмыхи также запрещены. Нельзя ввозить лесоматериалы разных видов.

Ранее Госдума заявила о нарушении международных обязательств Киевом. Закон о коренных народах на Украине идет вопреки целому ряду международных обязательств государства, в том числе Декларации ООН о правах коренных народов. Подобным законопроектом Украина продолжает продвигать националистическую идеологию на законодательном уровне.