«Вектор» сообщил о вакцинации более 1 млн россиян препаратом «ЭпиВакКорона»

Москва, 2 июля. Вакцина «ЭпиВакКорона» применяется в двукратной схеме вакцинации. На данный момент привито уже более миллиона человек, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Серьезных побочных эффектов у привитых препаратом «ЭпиВакКорона» зарегистрировано не было. Состав вакцины не содержит ни живого, ни «убитого» вируса, ни генетического материала — ДНК или РНК. Вакцина является абсолютно безопасной и не может оказывать никакого влияния на ДНК человека.

«Мы не видим никаких значимых побочных эффектов», — сказал Максютов в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее сообщалось, что в России произвели более 3,4 млн доз препарата «ЭпиВакКорона». Еще одна отгрузка вакцины в объеме 750 тыс. доз ожидается в начале следующей недели. В гражданский оборот поступило уже более 3,1 млн доз препарата.