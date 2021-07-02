Прокуратура начала проверку после выброса хлора в Ижевске

Ижевск, 2 июля. Прокуратура начала проверку соблюдения норм промышленной безопасности на станции подъема воды в Ижевске после утечки хлора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка в связи с выбросом хлора организована по поручению прокуратуры Удмуртии прокуратурой Октябрьского района Ижевска.

«Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее глава Республики Удмуртия Александр Бречалов сообщил, что техногенная авария после выброса хлора на территории Ижевска локализована. Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий. Роспотребнадзор и спасательное ведомство сделали замеры.

В пятницу вечером на станции подъема воды «Ижводоканала» на Песочной улице в Ижевске произошел выброс хлора общей массой 800 кг. Спасатели приняли решение об эвакуации десяти сотрудников предприятия, а также проживающих в общежитии Ижевского государственного технического университета граждан.