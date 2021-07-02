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Происшествия
Прокуратура начала проверку после выброса хлора в Ижевске
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Прокуратура начала проверку после выброса хлора в Ижевске
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выброса хлора в Ижевске
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Ижевск, 2 июля. Прокуратура начала проверку соблюдения норм промышленной безопасности на станции подъема воды в Ижевске после утечки хлора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка в связи с выбросом хлора организована по поручению прокуратуры Удмуртии прокуратурой Октябрьского района Ижевска.

«Прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами», сообщается на сайте ведомства.

Ранее глава Республики Удмуртия Александр Бречалов сообщил, что техногенная авария после выброса хлора на территории Ижевска локализована. Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий. Роспотребнадзор и спасательное ведомство сделали замеры.

В пятницу вечером на станции подъема воды «Ижводоканала» на Песочной улице в Ижевске произошел выброс хлора общей массой 800 кг. Спасатели приняли решение об эвакуации десяти сотрудников предприятия, а также проживающих в общежитии Ижевского государственного технического университета граждан.

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