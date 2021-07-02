Макрон заявил о заинтересованности в доверительных отношениях с Россией

Париж, 2 июля. Париж заинтересован в установлении более доверительных отношений между Европейским союзом и Россией.

В ходе переговоров глав Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина лидеры стран подчеркнули необходимость продолжать структурированный диалог по стратегической стабильности на Европейском континенте. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«Президент республики напомнил о желании Франции установить более доверительные отношения между Европейским союзом и Россией», — заявили в администрации Макрона.

Французский лидер считает, что «нормандский формат» обязателен для прекращения конфликта на востоке Украины. Участниками «нормандского формата» являются Берлин, Париж, Москва и Киев.

Президент России Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине. Российский лидер указал главе Франции на деструктивную политику властей Украины в связи с ситуацией на юго-востоке страны, а также сообщил об отказе Киева от диалога с руководством ДНР и ЛНР.