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Глава парламента Ливии заявил о незаконности соглашения о морских границах с Турцией
Весь мир
Глава парламента Ливии заявил о незаконности соглашения о морских границах с Турцией
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Афины, 2 июля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех сообщил во время переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, что соглашение о морских границах, которое бывшее триполитанское Правительство национального согласия (ПНС) подписало с Анкарой в ноябре 2019 года, в настоящий момент не имеет силы.

«Президентский совет, срок полномочий которого истек, не был вправе заключать какие-либо соглашения или меморандумы, не ратифицированные Палатой представителей», — добавил Салех, подчеркнув, что парламент отклоняет утверждение любого подобного договора.

Греческое правительство оспаривало данное соглашение с момента его заключения, резкое осуждение он также вызвал среди простых граждан и представителей СМИ.

Между тем премьер-министр переходного правительства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба заявлял несколько месяцев назад, что подписанный с Турцией меморандум о морских границах продолжает действовать, указав на необходимость пересмотра договора о военном сотрудничестве.

Агила Салех и Никос Дендиас обсудили важность мер по выводу из Ливии иностранных сил и наемников для обеспечения проведения свободных и справедливых выборов.

«Что необходимо — и вы это ясно представляете — так это дать ливийскому народу возможность выразить свое самоопределение на выборах», — отметил глава МИД Греции во время встречи.

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турция ливия греция
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