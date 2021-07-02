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Прокуратура начала проверку после выброса хлора в Ижевске
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Роспотребнадзор проведет проверку после выброса хлора в Ижевске

  /   Обновлено: 03 июля 2021 00:26
Происшествия
Роспотребнадзор проведет проверку после выброса хлора в Ижевске
wikipedia.org  /  Dgeise / CC BY-SA 4.0

Ижевск, 2 июля. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проведет проверку после выброса хлора на станции подъема воды в Ижевске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выброс хлора, по данным ГУ МЧС по Удмуртии, произошел на станции подъема воды на улице Песочная в Ижевске. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.

«Руководство все меры принимает, проходит совещание. [Проверка и отбор проб будут] в любом случае», цитирует службу управления Роспотребнадзора по Удмуртии ТАСС.

В пресс-службе «Ижводоканала» агентству заявили, что распространения хлора за пределы станции не произошло, ситуация остается под контролем, в Ижевске действует водоснабжение.

По предварительным данным, утечка хлора случилась из бочки объемом 800 килограммов. Пока неизвестно, что конкретно произошло. Однако есть информация, что в результате происшествия никто не пострадал. Все подробности устанавливаются.

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роспотребнадзор ижевск выброс хлора
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