Роспотребнадзор проведет проверку после выброса хлора в Ижевске

Ижевск, 2 июля. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проведет проверку после выброса хлора на станции подъема воды в Ижевске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выброс хлора, по данным ГУ МЧС по Удмуртии, произошел на станции подъема воды на улице Песочная в Ижевске. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.

«Руководство все меры принимает, проходит совещание. [Проверка и отбор проб будут] в любом случае», — цитирует службу управления Роспотребнадзора по Удмуртии ТАСС.

В пресс-службе «Ижводоканала» агентству заявили, что распространения хлора за пределы станции не произошло, ситуация остается под контролем, в Ижевске действует водоснабжение.

По предварительным данным, утечка хлора случилась из бочки объемом 800 килограммов. Пока неизвестно, что конкретно произошло. Однако есть информация, что в результате происшествия никто не пострадал. Все подробности устанавливаются.