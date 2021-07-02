Минздрав назвал подходящие сроки беременности для вакцинации от COVID-19

Москва, 2 июля. Проводить вакцинацию от коронавируса во время беременности «Спутником V» имеет смысл на 22 недели.

Пока что нет данных о возможных рисках, которые представляет «Спутник V» для беременной женщины и плода. Об этом заявили в методических рекомендациях Минздрава о вакцинации населения от COVID-19.

«Применять вакцину «Гам-ковид-вак» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — сказано в рекомендациях.

В группе риска находятся беременные с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми (ССЗ) и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о возможных реакциях на вакцину от COVID-19. Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, что повышение температуры после вакцинации является нормальной реакцией организма. В таких случаях допустимо принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. В первые три дня после вакцинации не следует ходить в сауну, лучше воздержаться от физических нагрузок и не употреблять алкогольные напитки.