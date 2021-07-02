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Полузащитник сборной Италии Баррела открыл счет в матче против Бельгии
Спорт
Полузащитник сборной Италии Баррела открыл счет в матче против Бельгии
Global Look Press  /  Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de

Мюнхен, 2 июля. Полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Никола Барелла открыл счет в матче против Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.

Барелла забил гол на 31-й минуте встречи. Голевую передачу на него сделал Марко Веррати.

Матч проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Победитель этой встречи в полуфинале чемпионата Европы встретиться со сборной Испании.

Ранее сообщалось, что испанская национальная команда победила сборную Швейцарии после серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, однако голы забивали лишь швейцарские футболисты. Автоголом отличился Денис Закария, а Джердан Шакири смог сравнять счет.

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футбол италия бельгия евро барелла
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