Минздрав России сообщил об уровне антител после прививки «Спутником Лайт»

Москва, 2 июля. Рост антител после вакцинации «Спутником Лайт» отмечается уже на десятый день у лиц с иммунитетом. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава РФ.

Согласно документу, у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на десятый день после вакцинации. Это может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших коронавирусом после снижения титра антител.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что столица получила уже более 500 тысяч доз однокомпонентной вакцины. Всего закуплено 750 тысяч.

Ранее стало известно, что российские врачи наладили фармаконадзор за реакцией на применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.