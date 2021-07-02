Сборная Испании одержала победу над Швейцарией в серии послематчевых пенальти

Санкт-Петербург, 2 июля. Сборная Испании прошла в полуфинал Евро-2020, одержав волевую победу в серии послематчевых пенальти над швейцарцами.

Очередной автогол на чемпионате Европы открыл счет в этом матче. В свои ворота забил полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария, ему удалось отличиться на 8-й минуте матча.

Сравнять счет смог швейцарский полузащитник Джердан Шакири на 68-й минуте. В составе сборной Швейцарии на этом список отличившихся не закончился. Полузащитник Ремо Фройлер на 77-й минуте получил прямую красную карточку, оставив свою национальную команду в меньшинстве на дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказались испанцы (3:1).

Встреча между сборными Швейцарии и Испании прошла в рамках 1/4 финала чемпионата Европы. Футболисты встретились в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Как стало известно ранее, сборная России не пробилась в плей-офф на Евро-2020. Однако Российский футбольный союз все равно получит 10,75 млн евро.