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Глава Удмуртии: авария после выброса хлора в Ижевске локализована

  /   Обновлено: 02 июля 2021 22:08
Происшествия
Глава Удмуртии: авария после выброса хлора в Ижевске локализована
18.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Удмуртской Республике

Ижевск, 2 июля. Техногенная авария после выброса хлора на территории Ижевска локализована, сообщил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов.

Утечка опасного вещества приостановлена. Опасности для жизни и здоровья граждан нет, уточнил Бречалов.

Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий. Роспотребнадзор и спасательное ведомство только что сделали замеры, сообщил он.

«Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме», заявил Бречалов.

Оперативные службы будут контролировать ситуацию каждые 30-45 минут в течение последующих суток. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. При этом Бречалов призвал жителей четной стороны улицы Песочной быть внимательными и обращаться в скорую помощь в случае недомогания.

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