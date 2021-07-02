Глава Удмуртии: авария после выброса хлора в Ижевске локализована

Ижевск, 2 июля. Техногенная авария после выброса хлора на территории Ижевска локализована, сообщил глава Республики Удмуртия Александр Бречалов.

Утечка опасного вещества приостановлена. Опасности для жизни и здоровья граждан нет, уточнил Бречалов.

Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий. Роспотребнадзор и спасательное ведомство только что сделали замеры, сообщил он.

«Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме», — заявил Бречалов.

Оперативные службы будут контролировать ситуацию каждые 30-45 минут в течение последующих суток. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. При этом Бречалов призвал жителей четной стороны улицы Песочной быть внимательными и обращаться в скорую помощь в случае недомогания.