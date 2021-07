ВОЗ предупреждает о распространении индийского штамма COVID-19 в Африке

Женева, 2 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об ухудшении ситуации с COVID-19 на территории Африки. Сообщается, что уже в 16 странах выявлен индийский штамм коронавируса «Дельта».

Также Всемирная организация здравоохранения акцентировала внимание на скорости и масштабах распространения инфекции. Третья волна постепенно охватывает все новые государства континента.

"The speed and scale of #Africa's third wave is like nothing we've seen before."



Dr @MoetiTshidi highlights the alarming rise of #COVID19 cases in Africa, which has been driven by new variants. The continent is on the verge of its worst week ever. pic.twitter.com/FDMm09SPYC