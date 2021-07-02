Спасатели установили водяную завесу на месте выброса хлора в Ижевске

Ижевск, 2 июля. Источник в экстренных службах сообщил об установке водяной завесы в районе «Ижводоканала» в Ижевске.

По данным ТАСС, такая мера необходима для предотвращения распространения паров газа.

«Установлена водяная завеса, чтобы предотвратить распространение хлора. По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет», — отметил собеседник издания.

Напомним, в пятницу вечером, 2 июля, на станции подъема воды «Ижводоканала» на Песочной улице в Ижевске произошел выброс хлора общей массой 800 кг. Спасатели приняли решение об эвакуации десяти сотрудников предприятия, а также проживающих в общежитии Ижевского государственного технического университета граждан.

Ранее МЧС обратилось к жителям городка Металлургов, попросив их покинуть территорию, где произошел инцидент.