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Спасатели установили водяную завесу на месте выброса хлора в Ижевске
Происшествия
Спасатели установили водяную завесу на месте выброса хлора в Ижевске
izhvodokanal.ru  /  МУП г. Ижевска «Ижводоканал»

Ижевск, 2 июля. Источник в экстренных службах сообщил об установке водяной завесы в районе «Ижводоканала» в Ижевске.

По данным ТАСС, такая мера необходима для предотвращения распространения паров газа.

«Установлена водяная завеса, чтобы предотвратить распространение хлора. По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет», отметил собеседник издания.

Напомним, в пятницу вечером, 2 июля, на станции подъема воды «Ижводоканала» на Песочной улице в Ижевске произошел выброс хлора общей массой 800 кг. Спасатели приняли решение об эвакуации десяти сотрудников предприятия, а также проживающих в общежитии Ижевского государственного технического университета граждан.

Ранее МЧС обратилось к жителям городка Металлургов, попросив их покинуть территорию, где произошел инцидент.

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ижевск выброс хлора ижводоканал
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