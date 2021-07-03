Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение

Мы часто становимся свидетелями ужасных природных катаклизмов, которые происходят по всему миру. Благодаря современным технологиям информация распространяется очень быстро, и мы видим, как много всего происходит на планете: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары. Наблюдая за подобными катаклизмами, мы видим человеческое горе, но довольно редко задумываемся, насколько сильно от ударов стихии страдают незащищенные животные, которые живут в дикой природе. А природа очень сурова, ведь по сути — живая природа — это выживание. А как говорил Киплинг:
«Выживает сильнейший. Это закон джунглей».
Первый раз, когда я стал свидетелем природного катаклизма и изумился реакции на него животных, был в Кишиневе. Тогда я еще ходил в школу. Прекрасно помню, как на семейном совете папа нас предупредил, что мы находимся в сейсмически активной зоне, здесь возможны землетрясения, нужно быть к этому готовым. Он рассказал, как себя вести, что делать.
И первое землетрясение не заставило себя долго ждать. Оно произошло уже через несколько дней, в четыре часа утра, и застало нас дома. Во время второго землетрясения я находился на вокзале, в тот день у нас была погрузка. Наш цирк готовился к отъезду из Кишинева, мы уже перевезли почти всех животных на товарную станцию, чтобы погрузить их в вагоны. Вдруг неожиданно наши тигры начали метаться в клетках, это происходило синхронно — как по команде. Но никто в тот момент животных специально не пугал. На наш взгляд, ничего такого, что могло обеспокоить животных, не происходило. Но животные очень сильно волновались, в буквальном смысле слова не находили себе места. И всего через несколько минут произошло землетрясение!
В тот момент мы поняли, что наши животные, которые относятся к семейству кошачьих, действительно предупреждали нас своим поведением о предстоящем катаклизме за несколько минут до его начала. Для ученых до сих пор остается загадкой: как животные с более примитивным, чем у человека, мышлением могут почувствовать и предсказать надвигающуюся катастрофу.
Давайте вспомним серьезные природные катаклизмы, широко освещенные прессой, которые произошли уже в этом веке.
2015 год. Сильное наводнение в Тбилиси. Тогда за один день в столице Грузии выпала месячная норма осадков, под ударом стихии оказался тбилисский зоопарк. Вода настолько мощно и стремительно поднималась, что многие животные в буквальном смысле слова смогли выплыть из своих вольеров, перемахнув через ограду. А некоторых животных, я убежден, люди выпускали специально, чтобы их спасти. Находясь в замкнутых пространствах, звери не имели шанса выжить, так как вода прибывала очень быстро. Таким образом на улицах города оказалось 6 тигров, 6 львов, 13 волков, 7 медведей, черная пантера, бегемот, гиена и крокодил. Эти животные разбежались по всему городу, на помощь работникам зоопарка был вызван спецназ. Задача была — прежде всего обезопасить местных жителей, чтобы люди не стали жертвами диких животных, вырывшихся на волю.
К огромному сожалению, в тбилисском зоопарке тогда произошло большое горе: из 600 находящихся там животных погибло более 300. Из животных, которые смогли покинуть свои вольеры во время наводнения и вышли в город, вернулись не все. К сожалению, был отдан соответствующий приказ — спецназ в зависимости от ситуации получил право применять боевое оружие, если животные каким-либо образом угрожали человеку. Более половины животных в результате были убиты, что, естественно, вызвало гнев сотрудников зоопарка и возмущение местных жителей.
2019 год. В сентябре были страшные лесные пожары в Австралии. Мы с вами все это хорошо помним. Тогда многие поддерживали Австралию и информационно, и материально. До сих пор, а прошло уже два года, на сайте университета Сиднея указаны данные, которые не могут не ошеломить любого нормального человека. В результате тех чудовищных пожаров в Австралии погибло больше миллиарда животных. Это действительно катастрофа. Это потери, после которых австралийская фауна будет восстанавливаться десятилетиями, если не веками.
На этом же сайте есть информация, что за последние 200 лет с карты Австралии исчезло более двухсот видов животных. Скорее всего, это связано не только с естественным отбором и деятельностью человека, но и с различными катаклизмами. Только в этом тысячелетии на нашей планете уже исчезло больше 20 видов животных: яванский тигр, западный черный носорог, марианская кряква, пиренейский козерог и многие другие.
Я убежден, эта Черная книга будет и дальше пополняться. Мы живем в сложное время на не до конца изученной планете, природа которой часто диктует свои правила. Всемогущий, как казалось раньше, человек, не всегда может справиться со стихией.
Я убежден, наш долг — долг людей — заботиться о планете и животных, ее населяющих. Мы должны на постоянной основе мониторить: сколько животных и видов, находящихся под угрозой вымирания, требует нашей защиты. Это позволит заблаговременно принимать меры. Считаю, нам надо вмешиваться в живую природу и, создавая подходящие искусственные условия, перевозить туда отдельных особей для спасения целых видов животных. Уверен, следующие поколения будут нам за это только благодарны.
Берегите себя и животных!