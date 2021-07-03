Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение

Мы часто становимся свидетелями ужасных природных катаклизмов, которые происходят по всему миру. Благодаря современным технологиям информация распространяется очень быстро, и мы видим, как много всего происходит на планете: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары. Наблюдая за подобными катаклизмами, мы видим человеческое горе, но довольно редко задумываемся, насколько сильно от ударов стихии страдают незащищенные животные, которые живут в дикой природе. А природа очень сурова, ведь по сути — живая природа — это выживание. А как говорил Киплинг:

«Выживает сильнейший. Это закон джунглей».

Первый раз, когда я стал свидетелем природного катаклизма и изумился реакции на него животных, был в Кишиневе. Тогда я еще ходил в школу. Прекрасно помню, как на семейном совете папа нас предупредил, что мы находимся в сейсмически активной зоне, здесь возможны землетрясения, нужно быть к этому готовым. Он рассказал, как себя вести, что делать.

И первое землетрясение не заставило себя долго ждать. Оно произошло уже через несколько дней, в четыре часа утра, и застало нас дома. Во время второго землетрясения я находился на вокзале, в тот день у нас была погрузка. Наш цирк готовился к отъезду из Кишинева, мы уже перевезли почти всех животных на товарную станцию, чтобы погрузить их в вагоны. Вдруг неожиданно наши тигры начали метаться в клетках, это происходило синхронно — как по команде. Но никто в тот момент животных специально не пугал. На наш взгляд, ничего такого, что могло обеспокоить животных, не происходило. Но животные очень сильно волновались, в буквальном смысле слова не находили себе места. И всего через несколько минут произошло землетрясение!

В тот момент мы поняли, что наши животные, которые относятся к семейству кошачьих, действительно предупреждали нас своим поведением о предстоящем катаклизме за несколько минут до его начала. Для ученых до сих пор остается загадкой: как животные с более примитивным, чем у человека, мышлением могут почувствовать и предсказать надвигающуюся катастрофу.

wikipedia.org / John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Давайте вспомним серьезные природные катаклизмы, широко освещенные прессой, которые произошли уже в этом веке.

2015 год. Сильное наводнение в Тбилиси. Тогда за один день в столице Грузии выпала месячная норма осадков, под ударом стихии оказался тбилисский зоопарк. Вода настолько мощно и стремительно поднималась, что многие животные в буквальном смысле слова смогли выплыть из своих вольеров, перемахнув через ограду. А некоторых животных, я убежден, люди выпускали специально, чтобы их спасти. Находясь в замкнутых пространствах, звери не имели шанса выжить, так как вода прибывала очень быстро. Таким образом на улицах города оказалось 6 тигров, 6 львов, 13 волков, 7 медведей, черная пантера, бегемот, гиена и крокодил. Эти животные разбежались по всему городу, на помощь работникам зоопарка был вызван спецназ. Задача была — прежде всего обезопасить местных жителей, чтобы люди не стали жертвами диких животных, вырывшихся на волю.

К огромному сожалению, в тбилисском зоопарке тогда произошло большое горе: из 600 находящихся там животных погибло более 300. Из животных, которые смогли покинуть свои вольеры во время наводнения и вышли в город, вернулись не все. К сожалению, был отдан соответствующий приказ — спецназ в зависимости от ситуации получил право применять боевое оружие, если животные каким-либо образом угрожали человеку. Более половины животных в результате были убиты, что, естественно, вызвало гнев сотрудников зоопарка и возмущение местных жителей.

2019 год. В сентябре были страшные лесные пожары в Австралии. Мы с вами все это хорошо помним. Тогда многие поддерживали Австралию и информационно, и материально. До сих пор, а прошло уже два года, на сайте университета Сиднея указаны данные, которые не могут не ошеломить любого нормального человека. В результате тех чудовищных пожаров в Австралии погибло больше миллиарда животных. Это действительно катастрофа. Это потери, после которых австралийская фауна будет восстанавливаться десятилетиями, если не веками.

pixabay.com /

На этом же сайте есть информация, что за последние 200 лет с карты Австралии исчезло более двухсот видов животных. Скорее всего, это связано не только с естественным отбором и деятельностью человека, но и с различными катаклизмами. Только в этом тысячелетии на нашей планете уже исчезло больше 20 видов животных: яванский тигр, западный черный носорог, марианская кряква, пиренейский козерог и многие другие.

Я убежден, эта Черная книга будет и дальше пополняться. Мы живем в сложное время на не до конца изученной планете, природа которой часто диктует свои правила. Всемогущий, как казалось раньше, человек, не всегда может справиться со стихией.

Я убежден, наш долг — долг людей — заботиться о планете и животных, ее населяющих. Мы должны на постоянной основе мониторить: сколько животных и видов, находящихся под угрозой вымирания, требует нашей защиты. Это позволит заблаговременно принимать меры. Считаю, нам надо вмешиваться в живую природу и, создавая подходящие искусственные условия, перевозить туда отдельных особей для спасения целых видов животных. Уверен, следующие поколения будут нам за это только благодарны.

Берегите себя и животных!