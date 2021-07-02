Кризис интереса: что происходит с футболом и спортивной журналистикой в России

Международный день спортивного журналиста, отмечаемый 2 июля, стал отличным поводом обсудить основные проблемы и тенденции, главенствующие в одной из важных сфер общественной жизни. О достижениях и провалах на этой ниве поразмышлял в ходе брифинга Медиагруппы «Патриот» известный спортивный обозреватель, писатель и сценарист, лауреат премии «Золотое перо» Константин Осипов.

Начали с горячего — вылет российской сборной по футболу с Евро-2020, из-за которого многие россияне захотели отправить главного тренера Станислава Черчесова в отставку. Журналист по этому поводу принял непопулярную, но твердую позицию — не сваливать все беды российского футбола на одного человека. У которого, к тому же, наверняка очень грамотно составлен рабочий контракт.

«Совсем скоро в сентябре отборочные игры Чемпионата мира, и времени катастрофически мало. Первая игра с Хорватией – вы сами видели, какая это сильная сборная. Мне кажется, у нового специалиста, кем бы он ни был, мало будет времени входить в проблемы сборной», — отмечает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С новым тренером или старым, у российской команды пока никак не выходит добиться впечатляющих результатов. А вот общественные упреки в адрес спортсменов звучат все чаще, причем касательно непомерно высоких зарплат. Да и сами футболисты, по мнению многих, не выглядят мотивированными на победу при выходе на поле.

«Наверное, вы подошли к главной проблеме спорта всего, не только футбола, — это мотивация. Часто спрашивают: «Почему столько лет мы не видим выпускников из Академии в «Зените»? Но я вам также отвечу, что из Академии «Баварии» не так много попадает игроков в главный состав. По одной простой причине: зачастую в академиях очень парниковый эффект. <…> Ливандовский никогда бы не стал звездой №1, если бы он вырос в тепличной атмосфере. А так он на варшавском асфальте, где-то на задворках хулиганских районов рос, сбивая колени и кулаки в кровь», — делится мнением Осипов.

В нашей сборной по футболу, конечно, не без бриллиантов, однако сам спорт в последние годы стал ассоциироваться у россиян не с большими победами, а с громкими скандалами. И в этой связи возникает неочевидный вопрос — а стоит ли вообще идеализировать известных спортсменов и ждать от них соответствующего поведения?

«Мы же хотим, чтобы это был герой и, прежде всего, был воспитательный момент. Я бы, например, профессиональный спорт давно запретил. Но профессиональный спортсмен все-таки несет огромный педагогический посыл. Когда ребенок хочет быть как Месси или Роналду, то почему нет? Когда наши прекрасно сыграли на чемпионате в 2018 году, вспомните, какие у мальчишек появились надписи на спине — Дзюба, Аршавин, Караваев. Надо не писать меморандум или кодекс футболиста, это должно идти от них», — подчеркивает обозреватель.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Возможно, эпоха примеров для мальчишек и девчонок уже ушла, ведь спортивная сфера нынче переживает серьезный кризис зрительского интереса. Как, к сожалению, и спортивная журналистика, по которой в последние годы основательно ударили цифровые технологии. За примером ходить далеко не нужно — тех же печатных футбольных изданий, которыми еще недавно мог похвастаться Петербург, совсем не осталось.