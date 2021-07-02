Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 22:57
22:51
Спорт
Первый тайм матча между сборными Италии и Бельгии закончился со счетом 2:1
22:48
Спорт
Сборная Испании одержала победу над Швейцарией в серии послематчевых пенальти
22:46
Спорт
Полузащитник сборной Италии Баррела открыл счет в матче против Бельгии
22:32
Общество
Минздрав России сообщил об уровне антител после прививки «Спутником Лайт»
22:29
Происшествия
Скончался бывший мэр Сортавалы Валерий Варья
22:18
Происшествия
Задержан глава подмосковной Лобни Евгений Смышляев
22:08
Происшествия
Глава Удмуртии: авария после выброса хлора в Ижевске локализована
22:04
Происшествия
Спасатели установили водяную завесу на месте выброса хлора в Ижевске
22:00
Общество
Специалист по питанию пояснила, почему важно мыть даже бананы
21:59
Спорт
Кризис интереса: что происходит с футболом и спортивной журналистикой в России
Все новости

Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина
481
Шоу-бизнес
Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 2 июля. Телеведущий Максим Галкин поделился эмоциями от впечатляющих размеров дома актрисы Анны Банщиковой, который звезда продемонстрировала в эфире Первого канала.

Звезда сериала «Ищейка» стала гостьей в новом выпуске ток-шоу «Сегодня вечером». Артистка побеседовала с ведущим Галкиным: в ходе интервью речь зашла о недвижимости. Банщикова сообщила, что живет в квартире, которая находится за городом. Затем зрителям шоу показали коттеджный поселок, где расположены апартаменты артистки.

Галкин не смог сдержать эмоций от увиденного и иронично сравнил квартиру звезды с замком, в котором проживает он сам.

«Это у нас в стране? А что это говорят, когда я показываю свой замок, то я выпендриваюсь?!» — удивился шоумен.

Жилье артистки находится на первом этаже дома, рассчитанного на шесть квартир. Апартаменты Банщиковой включают в себя сразу несколько балконов с кованными ограждениями, а окна выходят на пруд.

Несмотря на восхищение Галкина квартирой звезды, его замок в поселке Грязь поражает своей роскошью ничуть не меньше. Тем не менее, недавно артист решил обзавестись новой недвижимостью: его выбор пал на пентхаус для семейного отдыха стоимостью 10 миллионов евро, расположенный на Кипре, передает «Вечерняя Москва».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина
галкин звезды Банщикова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru