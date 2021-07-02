Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина

Москва, 2 июля. Телеведущий Максим Галкин поделился эмоциями от впечатляющих размеров дома актрисы Анны Банщиковой, который звезда продемонстрировала в эфире Первого канала.

Звезда сериала «Ищейка» стала гостьей в новом выпуске ток-шоу «Сегодня вечером». Артистка побеседовала с ведущим Галкиным: в ходе интервью речь зашла о недвижимости. Банщикова сообщила, что живет в квартире, которая находится за городом. Затем зрителям шоу показали коттеджный поселок, где расположены апартаменты артистки.

Галкин не смог сдержать эмоций от увиденного и иронично сравнил квартиру звезды с замком, в котором проживает он сам.

«Это у нас в стране? А что это говорят, когда я показываю свой замок, то я выпендриваюсь?!» — удивился шоумен.

Жилье артистки находится на первом этаже дома, рассчитанного на шесть квартир. Апартаменты Банщиковой включают в себя сразу несколько балконов с кованными ограждениями, а окна выходят на пруд.

Несмотря на восхищение Галкина квартирой звезды, его замок в поселке Грязь поражает своей роскошью ничуть не меньше. Тем не менее, недавно артист решил обзавестись новой недвижимостью: его выбор пал на пентхаус для семейного отдыха стоимостью 10 миллионов евро, расположенный на Кипре, передает «Вечерняя Москва».