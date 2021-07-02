Грымов высказался о письме Дорониной к Путину

Москва, 2 июля. Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов высказался о письме народной артистки СССР Татьяны Дорониной к президенту России Владимиру Путину.

СМИ распространили новость, согласно которой президент МХАТа Доронина обратилась к главе государства с просьбой уволить худрука театра Эдуарда Боякова. Она заявила, что мужчина якобы заменил профессиональных актеров на «бездарей».

Грымов отреагировал на заявление артистки. Он считает, что Доронина имеет полное право требовать убрать художественного руководителя с его поста.

«Мне всегда казалось, что человек с таким авторитетом, как Доронина, наделенный, как мне кажется, определенной властью — президент это же не логотип театра, у него есть свои полномочия, — должен иметь право на то, чтобы с ней была согласована полноценная политика и развитие театра,» — высказался он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

В открытом письме Доронина выразила надежду, что президент России услышит ее. Она подчеркнула, что из МХАТа необходимо в срочном порядке «изгнать торгашей». Боякова она назвала «бездарным» и «непрофессиональным».