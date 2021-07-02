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Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР дополнительных инструкторов из России
Весь мир
Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР дополнительных инструкторов из России
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Москва, 2 июня. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов подтвердил увеличение числа российских инструкторов в ЦАР.

По официальному запросу властей Центральноафриканской Республики в страну постепенно направятся 600 дополнительных специалистов, часть из которых уже прибыли к месту службы.

«Количество инструкторов увеличивается до 1135 человек. Все происходит по международным правилам, и об этом уведомляется ООН.

В последнее время в Банги прибыло и приступило к работе еще 153 инструктора. Все прошли жесткий отбор и не посрамят Отечество на дальних рубежах», — заявил Иванов.

Ранее в интервью для издания Sputnik глава СОМБ также рассказал, что среди служащих в ЦАР специалистов есть представители различных народов, населяющих Россию. В том числе выходцы с Северного Кавказа, которые владеют арабским языком и способствуют установлению дружественных отношений с проживающими в африканском государстве мусульманами.

Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР дополнительных инструкторов из России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Следует напомнить, что инструкторы из РФ обучают личный состав национальной армии ЦАР и не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Тем не менее благодаря полученным у россиян навыкам вооруженные силы республики смогли за считанные месяцы разгромить действовавшие в стране бандформирования.

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африка цар сомб
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