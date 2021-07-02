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Тильда Суинтон рассказала о травле из-за съемок в «Докторе Стрэндже»

  /   Обновлено: 02 июля 2021 21:13
Шоу-бизнес
Тильда Суинтон рассказала о травле из-за съемок в «Докторе Стрэндже»
ipernity.com  /  Siebbi

Лос-Анджелес, 2 июля. Голливудская актриса Тильда Суинтон рассказала, с какими трудностями вынуждена была столкнуться из-за съемок в фэнтези-фильме «Доктор Стрэндж» от Marvel.

Создатели киноленты объявили об участии артистки в съемках в 2016 году. Знаменитость сыграла Старейшину — магическое древнее существо, которое направляло и обучало главного героя. Поначалу публика отреагировала на это спокойно, однако со временем начали появляться хейтеры. Они затравили звезду.

«Изначально проблем не было вообще. Повсеместно меня встречали достаточно неплохо, но в какой-то момент ситуация изменилась по непонятным мне причинам. Момент этих жарких споров в Сети вокруг моего имени был мне неприятен и непонятен», — поделилась звезда в интервью EOnline.

Студии Marvel даже пришлось вмешиваться в скандал вокруг Суинтон. Представители компании выпустили публичное обращение, в котором заявили, что актриса полностью соответствует образу персонажа и замена осуществляться не будет.

Фанаты тем временем ждут выхода второй части «Доктора Стрэнджа». Судя по опубликованным в Сети кадрам, персонаж Бенедикта Кембербэтча облачится в более каноничный костюм.

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marvel Суинтон доктор стрэндж
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