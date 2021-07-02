Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя

Рим, 2 июля. Голливудская актриса Моника Беллуччи устроила семейную прогулку по итальянскому городу Портофино. Журналисты отметили сходство дочерей артистки с отцом Венсаном Касселем.

Одна из самых ярких пар Голливуда Венсан Кассель и Моника Беллуччи уже несколько лет живет в разводе после 18 лет брака. В то время как артист с головой окунулся в воспитание младшей дочери от модели Тины Кунали, его экс-супруга проводит время в компании дочерей от бывшего мужа. Недавно папарацци заметили Беллуччи в компании дочерей — 11-летней Леони и 16-летней Девы. Судя по фото, обе дочери взяли лучшие черты от обоих родителей.

Семья прогуливалась по Портофино. Причина их поездки не разглашалась, однако звезда могла отправиться в Италию по работе. Недавно Дева снялась в рекламе парфюмерии от бренда Dolce & Gabbana. Вероятно, начинающая модель решила пойти по стопам матери, которая уже много лет является одним из ключевых амбассадоров модного дома. Стоит отметить, что Леони больше напоминает мать, в то время как Дева унаследовала внешность от Касселя.

Моника Беллуччи также недавно порадовала поклонников новой фотосессией. Актриса облачилась в корсет, чтобы украсить собой обложку итальянского издания F.

Несмотря на возраст, Монике Белуччи удалось сохранить идеальную фигуру. Она охотно демонстрирует ее своим поклонникам, передает «Мир 24».