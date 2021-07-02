Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 21:28
21:22
Весь мир
Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР дополнительных инструкторов из России
21:21
Шоу-бизнес
Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина
21:18
Общество
Грымов высказался о письме Дорониной к Путину
21:15
Политика
Скабеева высмеяла появление Нью-Йорка на Украине
21:13
Шоу-бизнес
Тильда Суинтон рассказала о травле из-за съемок в «Докторе Стрэндже»
21:09
Шоу-бизнес
Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя
21:09
Весь мир
Шеф-повар из Ирака утонул в кастрюле с куриным супом
21:08
Шоу-бизнес
Елена Проклова высказалась о скандалах вокруг МХАТа
21:07
Шоу-бизнес
Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни
21:05
Весь мир
Алжирские власти арестовали оппозиционера за оскорбление президента страны
Все новости

Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя
Шоу-бизнес
Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя
Global Look Press  /  Camilla Morandi/ZUMAPRESS.com

Рим, 2 июля. Голливудская актриса Моника Беллуччи устроила семейную прогулку по итальянскому городу Портофино. Журналисты отметили сходство дочерей артистки с отцом Венсаном Касселем.

Одна из самых ярких пар Голливуда Венсан Кассель и Моника Беллуччи уже несколько лет живет в разводе после 18 лет брака. В то время как артист с головой окунулся в воспитание младшей дочери от модели Тины Кунали, его экс-супруга проводит время в компании дочерей от бывшего мужа. Недавно папарацци заметили Беллуччи в компании дочерей — 11-летней Леони и 16-летней Девы. Судя по фото, обе дочери взяли лучшие черты от обоих родителей.

Семья прогуливалась по Портофино. Причина их поездки не разглашалась, однако звезда могла отправиться в Италию по работе. Недавно Дева снялась в рекламе парфюмерии от бренда Dolce & Gabbana. Вероятно, начинающая модель решила пойти по стопам матери, которая уже много лет является одним из ключевых амбассадоров модного дома. Стоит отметить, что Леони больше напоминает мать, в то время как Дева унаследовала внешность от Касселя.

Моника Беллуччи также недавно порадовала поклонников новой фотосессией. Актриса облачилась в корсет, чтобы украсить собой обложку итальянского издания F.

Несмотря на возраст, Монике Белуччи удалось сохранить идеальную фигуру. Она охотно демонстрирует ее своим поклонникам, передает «Мир 24».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя
звезды кассель Беллуччи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru