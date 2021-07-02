Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 21:28
21:22
Весь мир
Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР дополнительных инструкторов из России
21:21
Шоу-бизнес
Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина
21:18
Общество
Грымов высказался о письме Дорониной к Путину
21:15
Политика
Скабеева высмеяла появление Нью-Йорка на Украине
21:13
Шоу-бизнес
Тильда Суинтон рассказала о травле из-за съемок в «Докторе Стрэндже»
21:09
Шоу-бизнес
Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя
21:09
Весь мир
Шеф-повар из Ирака утонул в кастрюле с куриным супом
21:08
Шоу-бизнес
Елена Проклова высказалась о скандалах вокруг МХАТа
21:07
Шоу-бизнес
Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни
21:05
Весь мир
Алжирские власти арестовали оппозиционера за оскорбление президента страны
Все новости

Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни

  /   Обновлено: 02 июля 2021 21:07
Шоу-бизнес
Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr youtube.com / Интервью ВОКРУГ ТВ / Prt Scr youtube.com / Ольга Бузова

Москва, 2 июля. Телеведущий Влад Кадони эмоционально обратился к певице Ольге Бузовой после ее попытки порвать дружбу с шоуменом. Он обвинил бывшую коллегу в лицемерии.

Поводом для конфликта между звездами послужил неожиданный поступок телеведущей. Бузова отписалась от Кадони в Instagram и не стала выяснять отношения с бывшим другом.

Демонстративное решение артистки стало тяжелым ударом для шоумена. В ответ ведущий телепроекта «Дом-2» опубликовал пост, в котором пристыдил певицу и рассказал о своих обидах.

«Как-то ночью тихо тебя вычерчивают из жизни, будто никогда и не было. Будто стыдливо пытаются отказаться от собственного прошлого. <...> Пусть другие сделали выводы и вид, что ничего не произошло. Я, Оля, не могу. И пусть меня захейтят твои фанатики, можешь обидеться на меня, посчитать дном или не мужиком, но я в глубоком шоке от твоего лицемерия!» — заявил артист.

Кадони также припомнил проект «Дом-2», который подарил телеведущей популярность. Он отметил, что звезда с головой погрузилась в шоу-бизнес и стала слишком востребованной, чтобы согласиться на возвращение к телестройке. В конце артист пожелал бывшей подруге удачи. Примечательно, что эмоциональное послание оценили не только поклонники звезды, но и экс-возлюбленный Бузовой, рэпер Давид Манукян.

Недавно бывший бойфренд теледивы намекнул, что окончательно залечил душевные раны после расставания с Бузовой. Манукян заявил о желании стать новым героем проекта «Холостяк»

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни
бузова кадони звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru