Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни

Москва, 2 июля. Телеведущий Влад Кадони эмоционально обратился к певице Ольге Бузовой после ее попытки порвать дружбу с шоуменом. Он обвинил бывшую коллегу в лицемерии.

Поводом для конфликта между звездами послужил неожиданный поступок телеведущей. Бузова отписалась от Кадони в Instagram и не стала выяснять отношения с бывшим другом.

Демонстративное решение артистки стало тяжелым ударом для шоумена. В ответ ведущий телепроекта «Дом-2» опубликовал пост, в котором пристыдил певицу и рассказал о своих обидах.

«Как-то ночью тихо тебя вычерчивают из жизни, будто никогда и не было. Будто стыдливо пытаются отказаться от собственного прошлого. <...> Пусть другие сделали выводы и вид, что ничего не произошло. Я, Оля, не могу. И пусть меня захейтят твои фанатики, можешь обидеться на меня, посчитать дном или не мужиком, но я в глубоком шоке от твоего лицемерия!» — заявил артист.

Кадони также припомнил проект «Дом-2», который подарил телеведущей популярность. Он отметил, что звезда с головой погрузилась в шоу-бизнес и стала слишком востребованной, чтобы согласиться на возвращение к телестройке. В конце артист пожелал бывшей подруге удачи. Примечательно, что эмоциональное послание оценили не только поклонники звезды, но и экс-возлюбленный Бузовой, рэпер Давид Манукян.

Недавно бывший бойфренд теледивы намекнул, что окончательно залечил душевные раны после расставания с Бузовой. Манукян заявил о желании стать новым героем проекта «Холостяк»