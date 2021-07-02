Шеф-повар из Ирака утонул в кастрюле с куриным супом

Багдад, 2 июля. Свадебное торжество в одном из иракских ресторанов обернулось смертью шеф-повара. 25-летний Исмаил Исса упал в кастрюлю с кипящим супом и скончался от полученных ожогов.

Погибший Исмаил Исса работал в Hazel Hall — одном из крупнейших залов для проведения мероприятий в северо-восточном районе Захо. 15 июня он принимал участие в организации свадьбы — готовил праздничные блюда на кухне.

По данным СМИ, за работу мужчине должны были заплатить примерно 17 долларов. Однако обещанного гонорара Исмаил не получил. Он поскользнулся и упал в гигантскую кастрюлю с кипящим куриным супом. Медики несколько дней боролись за жизнь Исмаила, но спасти мужчину так и не удалось. Он скончался 21 июня. Причиной смерти стали ожоги третьей степени.

Родственник погибшего Зерван Хосни рассказал, что Исмаил был женат и воспитывал троих детей: двух дочерей и шестимесячного сына. В злополучном ресторане он проработал почти восемь лет.

Трагическая смерть Исмаила не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Они считают, что несчастный случай произошел по вине владельцев Hazel Hall, и не исключают, что в ресторане недостаточно соблюдались стандарты безопасности.