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Алжирские власти арестовали оппозиционера за оскорбление президента страны
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Алжирские власти арестовали оппозиционера за оскорбление президента страны
Весь мир
Алжирские власти арестовали оппозиционера за оскорбление президента страны
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 2 июля. Власти североафриканской страны арестовали координатора левой оппозиционной партии за оскорбление президента Абдельмаджида Теббуна. Мужчину поместили под стражу.

По словам жены оппозиционера, Фетхи Гареса из Демократического и социального движения (MDS) похитили из дома в среду, 30 июня. Его обвинили в обнародовании информации, которая подрывает как национальное единство, так и общественный порядок. Кроме того, он оскорбил алжирского лидера.

«Политическая активность не преступление», — считает жена оппозиционера.

Фетхи Гарес является членом народного движения «Хирак», созданного в 2019 году. Тогда 82-летний экс-президент Абдельазиз Бутефлика заявил, что выдвигает собственную кандидатуру на пятый срок полномочий. Миллионы алжирцев вышли на улицы против переизбрания, а последовавшие и продолжительные массовые протесты привели к отставке политика.

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