Прощай, Бельгия: Бурунди празднует годовщину освобождения от колониальной зависимости

Тысячи граждан Бурунди приняли участие в праздновании Дня независимости. На торжественных мероприятиях присутствовали первые лица страны и зарубежные представители.

Пройдя долгий путь становления суверенного государства, африканская республика с полным правом отметила главный национальный праздник.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, чем живет одна из самых маленьких стран Черного континента и что связывает бывшую бельгийскую колонию с Россией.

Первое полноценное государство возникло на территории нынешней республики еще в XVII веке. Феодальная монархия на тот момент была прогрессивным строем, обеспечившим развитие и расширение территории страны. Однако против европейских колонизаторов шансов у Бурунди не было.

В связи с географическим положением государства первые представители «цивилизованного Запада» добрались до нее лишь во второй половине XIX века. А после Берлинской конференции 1884–1885 годов независимое королевство попало в немецкую зону влияния, почти на 80 лет утратив суверенитет. Разумеется, мнение местных жителей никто даже и не думал спрашивать.

По итогам проигранной Германией Первой мировой войны территории Бурунди и соседней Руанды перешли под контроль Бельгии, как единое государство Руанда-Урунди.

После окончания Второй мировой в Африке наметилась тенденция к предоставлению независимости бывшим колониям. Брюссель категорически отказался даровать самостоятельность Бурунди. Однако волнения среди местных жителей в конце 50-х годов прошлого века вынудили Бельгию начать подготовку к предоставлению суверенитета заморским территориям. Первого июня 1962 г. Организация Объединенных Наций прекратила действие опеки Бельгии над Руандой-Урунди.

Страна вернулась к монархической форме правления. В сочетании с накопившийся за время владычества европейских колонизаторов социальной напряженностью это определило дальнейшую судьбу Бурунди. Несмотря на то что в 1966 году в результате государственного переворота король Нтаре V лишился власти, междоусобные конфликты сотрясали республику до начала XXI века.

Изменения в жизни страны иллюстрирует эволюция национального флага. В монархический период на нем находился символ власти короля — традиционный барабан карьенда. После установления республики его заменил росток сорго — плод национальной сельскохозяйственной культуры. И только в 1982 г. флаг приобрел современный вид.

Три звездочки в его центре символизируют народности, населяющие Бурунди: тва, тутси и хуту, а также девиз страны «Единство, работа, прогресс». Красный цвет на флаге означает борьбу за независимость, зеленый — надежду, а белый — мир.

Восточноафриканское государство является одним из беднейших на планете. Причина этого кроется в географическом положении Бурунди. Страна находится в глубине материка, на значительном удалении от торговых путей и мировых экономических центров.

Около 90% населения занято сельскохозяйственной деятельностью, причем большая часть произведенной продукции идет на внутреннее потребление. Основными экспортными товарами являются золото, кофе и чай.

Геологические исследования показывают наличие в недрах республики залежей редкоземельных металлов, но их разработка требует значительных инвестиций и ведется крайне слабо.

Тем не менее у экономики Бурунди есть неплохая перспектива к росту за счет соседних ДРК и Танзании. Данные государства достаточно развиты в экономическом плане и намерены активизировать двусторонние грузоперевозки. Соответственно, в Гитеге имеют полное право рассчитывать на рост транзитных сборов.

Советский Союз оказался одной из первых развитых стран, официально установивших дипломатические отношения со ставшим суверенным государством Бурунди. Произошло это ровно через три месяца после получения им независимости.

Взаимодействие Москвы и Бужумбуры (столица Бурунди до 2019 г.) носило дружественный характер, но до последнего десятилетия не отличалось особенной активностью.

Оживление произошло после подписания в июне 2010 года Протокола о проведении межмидовских консультаций и после укрепления курса России на возвращение позиций в Африке. Также Бурунди традиционно поддерживает РФ на полях ООН.

В области гуманитарного сотрудничества следует отметить регулярную отправку бурундийских студентов в высшие учебные заведения СССР и России. Всего с 1964 г. в нашей стране подготовлено более 4500 специалистов из Бурунди.

Экономические связи развиты слабо в силу низкой транспортной доступности африканского государства. По данным портала OEC, единственным товаром, который РФ массово закупает в Бурунди, является кофе. А в обратную сторону идут пшеница и различные удобрения.

День независимости является важным праздником для местных жителей, который они с удовольствием отмечают красочными уличными шествиями. Несмотря на малую площадь (чуть больше Крыма) и проблемы в области экономики, Бурунди гордится суверенным статусом.

Это отметил глава МИД республики и постоянный представитель государства в ООН Альберт Шингиро.

Happy independence day to ????????, a great Nation which has placed at the center of its priorities the sovereignty & dignity of the ???????? people. Today, ???????? decides freely at the regional & Int'l level on the basis of its interests, specific values ​​as well as the shared universal values pic.twitter.com/WWYyRUrT7D