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«Не достоин этой чести»: Зеленскому напомнили о его сомнениях в президентстве
Политика
«Не достоин этой чести»: Зеленскому напомнили о его сомнениях в президентстве
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 2 июля. Президент Украины Владимир Зеленский называл себя недостойным высшего государственного поста. СМИ обнародовали его слова из архивного интервью семилетней давности.

Известный комик считал себя недостаточно мудрым, чтобы стать главой государства, следует из опубликованного украинскими СМИ интервью. В апреле 2014 года Зеленский побеседовал с «Муниципальной газетой» во время гастролей в Донбассе.

«Я не считаю, что я достоин этой чести», — сказал тогда нынешний украинский лидер.

Зеленский в ходе интервью объяснил сомнения касательно своей кандидатуры на пост президента.

«Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру», — отметил он.

Также издание опубликовало фрагмент беседы с Зеленским, в которой он назвал русских и украинцев одним народом. Спустя семь лет президент изменил свою позицию. Глава государства не согласился со словами Владимира Путина, заявившим в ходе прямой линии о единстве народов двух стран.

На смену риторики украинского лидера обратила внимание и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Спикер дипломатического ведомства иронично прокомментировала новую позицию Зеленского.

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