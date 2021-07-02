Экс-солист «Самоцветов» Сергей Беликов впал в депрессию из-за потери популярности

Москва, 2 июля. Бывший лидер группы «Самоцветы» Сергей Беликов признался, что с трудом справился с собственным забвением на эстраде. Об этом артист рассказал в эфире канала «Россия-1».

Музыкант стал гостем в новом эпизоде ток-шоу «Судьба человека». Интервью с артистом оказалось неожиданным, ведь несколько лет назад Беликов пропал со сцены.

Его уход связывали с наркотической зависимостью, однако певец развеял слухи о своей карьере в интервью ведущему Борису Корчевникову. Беликов заявил, что на его забвение в шоу-бизнесе могло повлиять давление неких людей.

«В Москве я сталкиваюсь с ситуацией, когда мне очень настойчиво в определенных кругах внушают, что мое время ушло, я «сбитый летчик». Я бы, наверное, сломался. Более того, я в тот момент, действительно, находился на грани какого-то нервного срыва, потому что происходящее вокруг я во многом воспринимал, как глумление над собой», — признался артист.

Потеря известности привела к тому, что Беликов оказался в депрессии. В сложный период он получал поддержку от супруги Елены, которая подбадривала мужа и не давала ему впасть в зависимость от алкоголя. Тем не менее, тяжелое состояние артиста привело к тому, что он едва не разрушил семью, передает Teleprogramma.pro.

Беликов также отметил, что считает загадкой свое «увольнение» со сцены. Однако артист предположил, что на его популярность могли «наложить запрет» ради выгоды.