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Полноприводные версии Opel Zafira Life и Vivaro доступны для заказа в России
Экономика
Полноприводные версии Opel Zafira Life и Vivaro доступны для заказа в России
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 июля. Отечественные дилерские центры Opel принимают предварительные заказы на обновленные версии микроавтобуса Opel Zafira Life и фургона Vivaro с подключаемым полным приводом.

Стоимость микроавтобуса Opel Zafira Life начинается от 3 209 900 рублей. Обновленный фургон Vivaro обойдется в 2 459 900 рублей. Обе версии будут собираться на предприятии «ПСМА Рус» в Калужской области. Транспортные средства укомплектуют 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в сочетании с шестиступенчатой ​​МКПП, передает «Автостат».

Полноприводная базовая версия Zafira Life получит технологию мониторинга слепых зон, бесключевой доступ с кнопкой запуска и круиз-контроль с ограничителем скорости. Автомобиль оснастят современной мультимедийной системой с семидюймовым экраном и поддержкой приложений Apple CarPlay/Android Auto. Модель Opel Vivaro с подключаемым полным приводом будет комплектоваться скромнее.

Стоимость новых машин выросла на 5–10% в первой половине текущего года. Основными причинами подорожания оказались нехватка некоторых автомобилей, инфляция и колебания валютных курсов.

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