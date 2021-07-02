Полноприводные версии Opel Zafira Life и Vivaro доступны для заказа в России

Москва, 2 июля. Отечественные дилерские центры Opel принимают предварительные заказы на обновленные версии микроавтобуса Opel Zafira Life и фургона Vivaro с подключаемым полным приводом.

Стоимость микроавтобуса Opel Zafira Life начинается от 3 209 900 рублей. Обновленный фургон Vivaro обойдется в 2 459 900 рублей. Обе версии будут собираться на предприятии «ПСМА Рус» в Калужской области. Транспортные средства укомплектуют 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в сочетании с шестиступенчатой ​​МКПП, передает «Автостат».

Полноприводная базовая версия Zafira Life получит технологию мониторинга слепых зон, бесключевой доступ с кнопкой запуска и круиз-контроль с ограничителем скорости. Автомобиль оснастят современной мультимедийной системой с семидюймовым экраном и поддержкой приложений Apple CarPlay/Android Auto. Модель Opel Vivaro с подключаемым полным приводом будет комплектоваться скромнее.

Стоимость новых машин выросла на 5–10% в первой половине текущего года. Основными причинами подорожания оказались нехватка некоторых автомобилей, инфляция и колебания валютных курсов.