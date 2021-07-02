Возможность торговать опционами на акции появится на Мосбирже

Москва, 2 июля. Столичная торговая площадка намеревается сделать доступной для инвесторов торговлю опционами на акции отечественных компаний.

Опционы на наиболее ликвидные акции российских резидентов появятся в продаже на торгах Московской биржи в следующем году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Биржа предлагает сейчас возможность заниматься торговлей опционами на фьючерсы, но не на акции. Как считают в компании, акционные опционы будут в большей степени востребованы у начинающих игроков, в то время как опционы на фьючерсы ближе профессионалам.

Несмотря на ориентирование на массового инвестора, руководство Мосбиржи намеревается ввести специальное тестирование для того, чтобы клиент получал право на использование активов.

Отмечается, что опцион представляет собой право на покупку, либо продажу инструмента через определенное время за установленную цену. Фьючерс же является обязанностью приобрести или реализовать актив через фиксированное время за определенную стоимость.

Биржа из Петербурга тоже готовит некоторые нововведения. На данной площадке хотят попробовать режим торгов, который будет включать пятидневную торговлю по 21 часу в сутки.