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В Волгограде пристав предстанет перед судом по делу о халатности

  /   Обновлено: 02 июля 2021 20:52
Происшествия
В Волгограде пристав предстанет перед судом по делу о халатности
 /  пресс-служба УФССП России по Калининградской области

Волгоград, 2 июля. Судебного пристава из Волгограда привлекут к ответственности за то, что женщина с двумя детьми осталась на улице. Прокуратура Краснооктябрьского района предъявила обвинение.

Пристав стала фигурантом дела о халатности. После проведения прокурорской проверки в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, сообщает «Волгоградская правда».

По версии следствия, в 2017-м году жительница Волгограда стала фигуранткой уголовного дела о долге в размере 134 тыс. рублей. Эти деньги волгоградка должна была внести в районный пенсионный фонд в виде страховых взносов. Правоохранители отмечают, что судебный пристав знала, что должница имеет два объекта недвижимости, однако никаких первичных действий по взысканию долга не предпринимала.

В свою очередь, волгоградка не получала никаких уведомлений о долге. Когда она продала один объект недвижимости — комнату — пристав наложила арест на оставшееся жилье женщины — квартиру. Пристав не признает своей вины, а волгоградка планирует оспорить судебное решение.

Ранее приставы в Сочи решили снести дом многодетной семьи, который был построен на маткапитал. Суд признал часть дома пожароопасной, поэтому принял такое решение.

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суд прокуратура волгоградская область халатность судебный пристав
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