В Минздраве рассказали о появлении антител к COVID-19 после прививки «Спутником Лайт»

Москва, 2 июля. Представители Министерства здравоохранения России рассказали о росте защитных частиц к коронавирусной инфекции после вакцинации «Спутником Лайт».

Антитела формируются после прививки от коронавируса. Их количество увеличивается уже на десятый день после инъекции. Это касается людей, у которых ранее был иммунитет к вирусу, объяснили в ведомстве.

Роспотребнадзор ранее рассказал, какие ощущения могут возникать после вакцинации от коронавирусной инфекции. У людей наблюдается повышение температуры тела и симптомы, характерные для гриппа. Первые три дня после прививки не рекомендуется посещать сауну, заниматься спортом и употреблять спиртное.