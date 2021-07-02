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В Минздраве рассказали о появлении антител к COVID-19 после прививки «Спутником Лайт»

  /   Обновлено: 02 июля 2021 20:55
Общество
В Минздраве рассказали о появлении антител к COVID-19 после прививки «Спутником Лайт»
pixabay.com

Москва, 2 июля. Представители Министерства здравоохранения России рассказали о росте защитных частиц к коронавирусной инфекции после вакцинации «Спутником Лайт».

Антитела формируются после прививки от коронавируса. Их количество увеличивается уже на десятый день после инъекции. Это касается людей, у которых ранее был иммунитет к вирусу, объяснили в ведомстве.

Роспотребнадзор ранее рассказал, какие ощущения могут возникать после вакцинации от коронавирусной инфекции. У людей наблюдается повышение температуры тела и симптомы, характерные для гриппа. Первые три дня после прививки не рекомендуется посещать сауну, заниматься спортом и употреблять спиртное.

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коронавирус антитела спутник лайт
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