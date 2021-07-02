Акции «Роснефти» на Московской фондовой бирже обновили исторический максимум

, 2 июля. Стоимость акций российской компании «Роснефть» на Московской фондовой бирже достигла стоимости 586,9 рубля за штуку, обновив, таким образом, исторический максимум.

В среднем акции компании скорректировались до отметки в 578,8 рубля за штуку. Таким образом, капитализация «Роснефти» достигла 6,12 трлн рублей, а на максимуме — 6,22 трлн рублей. При этом акции с начала года растут быстрее рынка: с января 2021-го стоимость бумаг увеличилась почти на 35%.

Инвестиционные компании и банки, тем временем, ожидают от акций российской компании реализации еще большего потенциала. Самая высокая целевая оценка «Роснефти» у «Райффайзенбанка», который рассчитывает на 810 рублей за акцию.

Биржевая стоимость евро сократилась на 6,5 копейки в начале торгов — до 86,95 рубля. Курс американской нацвалюты достиг 73,42 рубля.