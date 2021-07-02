Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла в России до 5,26%

Москва, 2 июля. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках в третьей декаде июня составила 5,26% годовых, следует из данных Центробанка РФ.

По информации регулятора, во второй декаде июня она находилась на уровне 5,17%. ЦБ при мониторинге показателя средней депозитной ставки использует данные Сбербанка, Промсвязьбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка «ФК Открытие», Россельхозбанка и «Тинькофф».

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, обязывающий банки указывать в договоре минимальную гарантированную ставку. Финансовые учреждения зачастую обещают клиентам одни проценты, однако при учете множества факторов в договоре предоставляют гораздо меньшую доходность по депозитам.