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Общественники ЦАР анонсировали митинг у посольства Франции в День взятия Бастилии
Весь мир
Общественники ЦАР анонсировали митинг у посольства Франции в День взятия Бастилии
Федеральное агентство новостей  /  Erick Ngaba

Банги, 2 июля. По сообщению центральноафриканского источника Radio Maria, гражданское движение Talitha Koum под руководством Блеза Дидасьена Косимачи собирается устроить акцию протеста у посольства Франции в Банги. Датой проведения демонстрации выбран символичный для Пятой республики День взятия Бастилии — 14 июля.

После заявления Блеза Дидасьена Косимачи о необходимости пересмотра соглашения между Францией и странами Африки, он стал объектом нападок со стороны ООН и Парижа. Увидев в активисте угрозу, бывшая метрополия ЦАР потребовала арестовать Косимачи.

Общественники ЦАР анонсировали митинг у посольства Франции в День взятия Бастилии
Федеральное агентство новостей  / Erick Ngaba

В связи с этим представители гражданских организаций ЦАР провели совещание, по результатам которого принято решение отменить мораторий на проведение митингов против Франции, США и миротворческой миссии ООН (МИНУСКА).

Патриоты пообещали, что любые негативные действия в адрес членов гражданских сообществ республики не останутся без ответа.

Ранее центральноафриканское издание Nouvelles Plus проанализировало последние высказывания представителей Франции. Журналисты пришли к выводу, что именно сотрудничество Москвы и Банги сделало невозможным восстановление влияния Парижа в бывшей колонии.

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