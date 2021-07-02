Галкин не будет участвовать в спектакле МХАТа «Хлорофилия»

Москва, 2 июля. МХАТ официально опроверг новость об участии юмориста и телеведущего Максима Галкина в постановке «Хлорофилия».

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь культурного учреждения Виктория Мусина-Пушкина. Журналисты поинтересовались у нее, правдивы ли слухи об участии Галкина в спектакле.

«Нет, это неправда», — лаконично заверила СМИ представитель театра в комментарии сайту 360.tv.ru.

Новости о том, что Галкин якобы приходил на репетицию в МХАТ, появились в Сети некоторое время назад. Журналисты утверждали, что супруг Аллы Пугачевой будет участвовать в постановке «Хлорофилия», премьера которой запланирована на осень текущего года.

Новость о том, что юморист не будет участвовать в грядущем спектакле, вероятно, расстроит его поклонников. Но телеведущий постоянно остается на связи с фанатами и ежедневно делится с ними яркими моментами своей жизни. Недавно фанаты остались под впечатлением от нового кадра с Пугачевой, который артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Ранее в спектакле МХАТа появилась Ольга Бузова, что вызвало шквал критики как в адрес нее самой, так и в адрес театра. Позже руководство театра, в частности его худрука, раскритиковала президент МХАТа Татьяна Доронина, пишет "Мир 24".