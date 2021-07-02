Фантастический боевик «Война будущего» вышел на Amazon Prime

Лос-Анджелес, 2 июля. Цифровой релиз научно-фантастического боевика «Война будущего», главную роль в котором исполнил голливудский актер Крис Пратт, состоялся на стриминг-платформе Amazon Prime.

Несмотря на то, что релиз блокбастера предназначен для домашнего проката, «Война будущего» представляет собой масштабное зрелище. Сюжет картины сосредоточен вокруг путешественников во времени, которые пребывают в нынешнее время из 2051 года. Их цель — вербовка новобранцев, которые должны остановить войну с пришельцами.

Главные роли в блокбастере исполнили звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт и Ивонн Страховски, которая прославилась благодаря антиутопическому сериалу «Рассказ служанки». Режиссером картины выступил Крис МакКей, постановщик семейного хита «Лего Фильм: Бэтмен».

Недавно в Сети появились новые подробности о производстве третьего фильма франшизы «Стражи Галактики». Компания Square Enix рассказала о работе над экшеном в будущем блокбастере.