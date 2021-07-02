Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 21:26
21:22
Весь мир
Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР дополнительных инструкторов из России
21:21
Шоу-бизнес
Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина
21:18
Общество
Грымов высказался о письме Дорониной к Путину
21:15
Политика
Скабеева высмеяла появление Нью-Йорка на Украине
21:13
Шоу-бизнес
Тильда Суинтон рассказала о травле из-за съемок в «Докторе Стрэндже»
21:09
Шоу-бизнес
Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя
21:09
Весь мир
Шеф-повар из Ирака утонул в кастрюле с куриным супом
21:08
Шоу-бизнес
Елена Проклова высказалась о скандалах вокруг МХАТа
21:07
Шоу-бизнес
Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни
21:05
Весь мир
Алжирские власти арестовали оппозиционера за оскорбление президента страны
Все новости

Власти Марий Эл приняли новые ограничения по коронавирусу

  /   Обновлено: 02 июля 2021 20:42
Общество
Власти Марий Эл приняли новые ограничения по коронавирусу
freepik.com  /  Designed by Freepik

Йошкар-Ола, 2 июля. Новые меры по противостоянию пандемии коронавируса, которые вводятся в Марий Эл, недавно озвучили в пресс-службе главы региона Александра Евстифеева.

Теперь в республике действуют ограничения в отношении работы заведений общепита, заявили в местном правительстве. В период с 23:00 по 06:00 деятельность ресторанов, кафе и фудкортов, расположенных на территории ТРЦ, будет приостановлена за исключением предоставления услуг доставки.

Вдобавок к этому, в ЗАГС разрешается регистрация брака при условии присутствия в здании не более 10 человек, говорится в пресс-службе. Максимальное количество зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах сокращено до 50%. Как заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев, введенные ограничения будут отменяться по мере улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

«Свободные от коронавируса» заведения появились на территории Якутии. Как сообщалось ранее, об этом в пятницу рассказали представители правительства Республики Саха.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Марий Эл приняли новые ограничения по коронавирусу
евстифеев марий эл коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru