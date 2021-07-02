Власти Марий Эл приняли новые ограничения по коронавирусу

Йошкар-Ола, 2 июля. Новые меры по противостоянию пандемии коронавируса, которые вводятся в Марий Эл, недавно озвучили в пресс-службе главы региона Александра Евстифеева.

Теперь в республике действуют ограничения в отношении работы заведений общепита, заявили в местном правительстве. В период с 23:00 по 06:00 деятельность ресторанов, кафе и фудкортов, расположенных на территории ТРЦ, будет приостановлена за исключением предоставления услуг доставки.

Вдобавок к этому, в ЗАГС разрешается регистрация брака при условии присутствия в здании не более 10 человек, говорится в пресс-службе. Максимальное количество зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах сокращено до 50%. Как заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев, введенные ограничения будут отменяться по мере улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

«Свободные от коронавируса» заведения появились на территории Якутии. Как сообщалось ранее, об этом в пятницу рассказали представители правительства Республики Саха.