Всеармейский конкурс «Тактический стрелок» впервые состоялся в рамках АрМИ-2021

Краснодар, 2 июля. Этап Всеармейского конкурса «Тактический стрелок» состоялся на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

Минобороны России впервые провело эти соревнования в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021. Военнослужащие состязались в парных стрелковых стрельбах согласно олимпийской системе.

В соревнованиях приняли участие свыше 120 специалистов из разных военных округов России в составе 11 команд. Победители отправятся представлять Российскую Федерацию на международный этап конкурса «Тактический стрелок», который пройдет в августе-сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что под Тюменью прошел конкурс «Инженерная формула» в рамках АрМИ-2021. Соревнования состоялись на полигоне Андреевский.

Также издание RT рассказало, что в Крыму впервые провели межфлотский конкурс «Морской бриз». Мероприятие проходило в течение трех дней в акватории Севастопольской бухты.