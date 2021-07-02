Жителя Нижнего Новгорода приговорили к 22 годам колонии за убийство девушки

Нижний Новгород, 2 июля. Убийцу девушки приговорили к 22 годам колонии. Тело было обнаружено в водоеме.

Следствием установлено, что 11 июля прошлого года на территории заповедника «Малышевские гривы» подсудимый встретился со своей любовницей. Пара начала ссориться и мужчина оглушил девушку, обмотал ее голову и шею скотчем и задушил. Потом он бросил тело в водоем и скрылся с места происшествия. Позже его знакомая помогла ему замести следы преступления и сожгла вещи убитой.

Во время расследования убийства сотрудниками СК была установлена причастность обвиняемого к двум преступлениям против несовершеннолетних, совершенных им 8 и 12 лет назад. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы.

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