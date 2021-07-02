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Власти Кореи призвали граждан отказаться от «ненужных и несрочных кредитов»
Экономика
Власти Кореи призвали граждан отказаться от «ненужных и несрочных кредитов»
wikipedia.org  /  travel oriented / CC BY-SA 2.0

Сеул, 2 июля. Южнокорейским банкам рекомендовали снизить количество выдаваемых населению кредитов.

Постоянно увеличивающаяся диспропорция на рынке, связанная с объемами кредитования и ценами на жилье в стране вызвала обеспокоенность у властей государства. Председатель финансового комитета Южной Кореи Ын Сон Су обратился к кредитным организациям с просьбой о сокращении числа займов, предоставляемых гражданам.

REGNUM пишет, что глава комитета заявил, что банкам необходимо жестче регулировать долги домохозяйств и снизить количество необязательных предлагаемых займов.

Общий объем непогашенных кредитов в стране вышел на максимальный исторический уровень и составляет сейчас 1,5 трлн долларов.

Республика Корея сейчас активно налаживает сотрудничество с Российской Федерацией. Страны работают над проектом по строительству индустриального комплекса на территории Приморского края.

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южная корея кредитование дисбаланс
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