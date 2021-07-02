Определены гены, которые отвечают за возраст при первых половых отношениях

Москва, 2 июля. Возраст вступления в первые половые отношения, а также время появления ребенка могут быть предопределены генетически.

В ходе крупнейшего геномного исследования ученым удалось выявить более 370 вариаций, которые могут существенно повлиять на множество фундаментальных моментов в жизни человека. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что в организме на генном уровне может быть заложено время вступления в первые половые отношения и возраст, в котором у человека появится ребенок.

Специалистам удалось обнаружить, что наравне с долголетием и набором старческих болезней в человеке генетически заложены и другие факторы. По мнению экспертов, полученную информацию можно применять для более подробного изучения психических и сексуальных аспектов развития подростков.

Российские ученые ранее приступили к разработке первого в стране ДНК-принтера. Рабочий прототип должен быть готов уже в 2024 году.