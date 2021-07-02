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Памятник погибшим туристам появился на перевале Дятлова
Общество
Памятник погибшим туристам появился на перевале Дятлова
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Екатеринбург, 2 июля. Монумент, посвященный группе погибших туристов, установили на перевале Дятлова. Высота памятника составляет четыре метра.

Средства на создание и установку монумента поступили от предпринимателей Свердловской области. На гору его доставлял коллектив из 13 человек. Когда техника выходила из строя, участники экспедиции несли памятник на себе.

В течение двух дней монумент удалось доставить на гору. По словам одного из участников Ивана Моргунова, памятник не только напоминает об истории группы Дятлова, но и олицетворяет всех, кто открывает новое.

Одна из самых загадочных трагедий произошла в горах 62 года назад. Предположительно, она случилась в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла во время лыжного похода на Северном Урале. Выжил только один турист, который выбыл из группы из-за проблем со здоровьем. По официальной версии, несчастный случай произошел из-за схода лавины. Однако история обросла домыслами и легендами. О случившемся написаны статьи и книги, сняты документальные и художественные фильмы.

Один из сериалов — «Перевал Дятлова» — был снят в России. Многосерийный фильм от режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова войдет в линейку североамериканского стримингового сервиса Topic Originals. Первые три серии жители США и Канады смогут увидеть уже в начала сентября этого года.

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