Власти Финляндии изменили правила въезда в страну

Хельсинки, 2 июля. Въезд на территорию Финляндии для туристов из стран с низким уровнем заболеваемости станет беспрепятственным.

К странам, из которых можно приехать в Финляндию беспрепятственно, относятся те, где число заражений коронавирусом не превысило 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней. Нововведение не требует теста на коронавирус в случае прошедшего кура вакцинации или перенесенного COVID-19. Это же право дает тест на коронавирус за три дня до въезда в Финляндию.

При въезде на территорию страны с отрицательным тестом или после введения первого компонента вакцины, следует сдать дополнительный тест в течение трех-пяти дней после прибытия. Таким образом, после одной прививки от коронавируса нет необходимости делать два теста. Действие данного закона распространяется до 15 октября 2021 года.

Ранее сообщалось о странах Европы, в которые разрешен въезд туристам, привитым «Спутником V». В списке значатся такие страны, как Хорватия, Греция, Кипр и Эстония.