Бразильская оппозиция направила «суперзапрос» об импичменте Болсонару

Бразилиа, 2 июля. «Суперзапрос» об импичменте президента Бразилии, подписанный 46 людьми, ссылается на 23 нарушения, совершенные Жаиром Болсонару. Об этом сообщает агентство BBC.

Глава республики является рекордсменом по полученным требованиям об отставке. Болсонару обвиняют в 23 нарушениях, предусмотренных законом об импичменте. Среди них — враждебный акт по отношению к иностранному государству, попытки распустить Национальный конгресс и помешать расследованию, нарушение прав граждан в период пандемии, а также призыв военных к несоблюдению закона.

Последнее обвинение связано с коррупционным скандалом вокруг индийской вакцины Covaxin. Случай стал достоянием общественности после высказывания депутата Луиса Миранды о том, что предупреждал президента, но тот не предпринял никаких мер.

«Суперзапрос» против Болсонару, который бразильские СМИ также называют «суперимпичментом», был подписан 46 людьми, большинство из которых представляют политические и профсоюзные организации. Среди них числятся 11 членов следующих оппозиционных партий: «Гражданство» (Cidadania), Бразильская коммунистическая партия (PCB), Коммунистическая партия Бразилии (PCdoB), Партия рабочего дела (PCO), Демократическая трабальистская партия (PDT), Партия трудящихся (РТ), Партия социализма и свободы (PSOL), Бразильская социалистическая партия (PSB), Объединенная социалистическая рабочая партия (PSTU), Сеть устойчивого развития (REDE) и Народное единство (UP).

Кроме того, документ одобрили три бывших сторонника Болсонару Жойси Асселман, Александр Фрота и Ким Катагуири.

“Pro Brasil retomar o caminho da paz, do desenvolvimento, da proteção das pessoas, só tirando Bolsonaro da cadeira de presidente.” ✊ #SuperImpeachment #3JForaBolsonaro ???? Assista o resumo da semana com a presidenta do PT, @gleisihoffmann ! pic.twitter.com/9A9x9Ez0Gw

Прошение было представлено в Палату депутатов, президент которой Артур Лира имеет законные полномочия для передачи на голосование.

Тем не менее 1 июля глава нижней палаты Конгресса заявил, что на данный момент в Бразилии не существует политических путей для запуска процесса импичмента. Он считает, что для этого необходимы определенные условия, которые сейчас отсутствуют.

По мнению экспертов, наиболее вероятно, что Болсонару покинет занимаемый им пост только в следующем году по собственной воле.

she is the star, she is the moment #SuperImpeachment pic.twitter.com/Pe18mXJlcf