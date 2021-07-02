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Россияне с медотводом от вакцинации против COVID-19 смогут посетить курорты Кубани

  /   Обновлено: 02 июля 2021 20:48
Общество
Россияне с медотводом от вакцинации против COVID-19 смогут посетить курорты Кубани
pixabay.com  /  frolicsomepl

Краснодар, 2 июля. Непривитые от коронавируса россияне смогут вакцинироваться в Краснодарском крае с 1 августа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, привиться можно по месту отдыха в течение трех дней. Те граждане, у которых есть медицинский отвод от прививки, также могут посетить регион. Для этого им понадобятся результаты ПЦР-теста.

«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано», — подчеркнула Голикова.

Краснодарский край уже присоединился к программе обязательной вакцинации против коронавируса в России. Так, прививку должны сделать работники сферы услуг, сотрудники образовательных учреждений и так далее.

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голикова краснодарский край вакцинация коронавирус
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