Россияне с медотводом от вакцинации против COVID-19 смогут посетить курорты Кубани

Краснодар, 2 июля. Непривитые от коронавируса россияне смогут вакцинироваться в Краснодарском крае с 1 августа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, привиться можно по месту отдыха в течение трех дней. Те граждане, у которых есть медицинский отвод от прививки, также могут посетить регион. Для этого им понадобятся результаты ПЦР-теста.

«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано», — подчеркнула Голикова.

Краснодарский край уже присоединился к программе обязательной вакцинации против коронавируса в России. Так, прививку должны сделать работники сферы услуг, сотрудники образовательных учреждений и так далее.