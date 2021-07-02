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Восемь человек получили травмы в ДТП с маршруткой и грузовиков в Краснодаре
Происшествия
Восемь человек получили травмы в ДТП с маршруткой и грузовиков в Краснодаре
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 2 июля. Инцидент произошел на Ростовском шоссе. При столкновении маршрутного автобуса и грузового автомобиля пострадали восемь человек.

С травмами различной степени тяжести в больницу доставили всех получивших ранения. Проводится проверка, рассказали в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию движения и столкнулся с впереди идущим в попутном направлении грузовиком. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В столице Прикамья 54-летний водитель Lexus во время движения в черте города забыл про соблюдение дистанции и въехал в ВАЗ-211540, сообщал ФАН. От сильного удара отечественный автомобиль выбросило на встречку.

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