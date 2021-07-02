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Новый красный цвет кузова получат кроссоверы Haval F7 и F7x в России
Экономика
Новый красный цвет кузова получат кроссоверы Haval F7 и F7x в России
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Москва, 2 июля. Китайские кроссоверы Haval F7 и F7x получат новый красный оттенок кузова. Яркое оформление добавлено после модернизации модели.

Согласно представленной информации, на старте реализации красного оттенка Haval F7 и F7x не было. Недавно на автомобильный рынок вышел кроссовер Jolion, в модельной линейке которого сразу появились яркие цвета кузова. В результате принято решение добавить оттенок для кроссоверов F7 и F7x, передают «Автоновости дня».

Официально подобные данные не подтверждены. В настоящее время на отечественном рынке продают Haval F7 и F7x в синей, белой, серой и черной цветовых гаммах. Стоимость кроссовера F7 колеблется от 1,559 млн до 2,059 млн рублей. Автомобилисты могут приобрести купе F7x по цене от 1,609 млн до 2,109 млн рублей.

Китайская компания Chery планирует расширить модельный ряд электрокарами в России. Руководство производителя намерено увеличить линейку в ближайшие несколько лет.

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