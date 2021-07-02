Пошлина на вывоз пшеницы из России снизится на следующей неделе

Москва, 2 июля. Новый размер экспортной пошлины на пшеницу составит 41,2 доллара за тонну.

Минсельхоз России назвал размер следующей пошлины на пшеницу. Начиная с 7 июля на сырье будет действовать пошлина в размере 41,2 доллара за тонну. Сейчас актуальна ставка в 41,3 доллара за тонну. Об этом пишет «Интерфакс».

Пошлина, регулирующая стоимость ячменя, составит 37 долларов, хотя ранее она равнялась 39,6 доллара. Кукуруза будет обложена платежом в 50,6 доллара за тонну, изменившись всего на 0,1 доллара в сторону повышения.

Ставки будут функционировать до 13 июля. Расчет пошлин составляется на основе индикативных цен за тонну пшеницу (259,1 доллара). Для ячменя действует цена в 237,9 доллара, а кукуруза определяется стоимостью тонны в 257,4 доллара.

Механизм зернового демпфера действует в стране со 2 июня этого года. Заработанные на пошлинах средства направляются на поддержки отечественных агропроизводителей.

Экспорт пшеницы из России стремительно увеличился в первый летний месяц. Только за половину июня за границу было отправлено более миллиона тонн зерна.